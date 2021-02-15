ВТО впервые возглавит женщина. Она рассказала о планах по восстановлению мировой экономики

Источник материала: Onliner

Всемирную торговую организацию впервые возглавила женщина: гендиректором назначена 66-летняя экономист из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала. Об этом сообщается на официальном сайте ВТО. В разное время она занимала посты министра финансов и главы МИД Нигерии, а также работала управляющим директором Всемирного банка. Сейчас Оконджо-Ивеала — председатель правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации.

Нгози Оконджо-Ивеала вступит в должность 1 марта — она станет первой женщиной и первой африканкой, избранной генеральным директором организации. Срок ее полномочий истекает 31 августа 2025 года.

— Это очень важный момент для ВТО. От имени Генерального совета я горячо поздравляю доктора Нгози Оконджо-Ивеала с ее назначением на пост следующего генерального директора ВТО и официально приветствую ее на этом заседании Генерального совета, — сказал председатель Генерального совета Дэвид Уокер из Новой Зеландии.

Оконджо-Ивеала сказала, что ключевым приоритетом для нее будет работа с участниками для быстрого устранения экономических последствий и последствий для здоровья, вызванных пандемией COVID-19.

— Для меня большая честь быть избранной членами ВТО на должность генерального директора, — сказала она. — Сильная ВТО жизненно важна, если мы хотим полностью и быстро оправиться от разрушений, вызванных пандемией COVID-19. Я с нетерпением жду совместной работы по формированию и осуществлению ответных мер политики, необходимых для восстановления мировой экономики. Наша организация сталкивается с множеством проблем, но, работая вместе, мы можем коллективно сделать ВТО более сильной, гибкой и помочь ей лучше адаптироваться к реалиям сегодняшнего дня.

В отборе на должность гендиректора участвовали восемь кандидатов. Процесс избрания нового главы был запущен 14 мая, когда бывший генеральный директор Роберто Азеведо сообщил членам ВТО, что он уйдет со своего поста за год до истечения срока его полномочий. Впоследствии 31 августа он покинул свой пост.