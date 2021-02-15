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Генпрокуратура РБ просит Латвию выдать Валерия Цепкало

15.02.2021 18:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генпрокуратура Беларуси направила в адрес Генпрокуратуры Латвии запрос о выдаче Валерия Цепкало для привлечения к уголовной ответственности.

«Уголовное дело в отношении Цепкало В.В. находится в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета. Ему инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

 
 
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Генпрокуратура Беларуси направила в адрес Генпрокуратуры Латвии запрос о выдаче Валерия Цепкало для привлечения к уголовной ответственности.
 
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