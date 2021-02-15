ВТО впервые возглавила женщина









Гендиректором Всемирной торговой организации официально назначена экономист из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала, передает ТАСС.





В разное время Оконджо-Ивеала занимала посты министра финансов и главы МИД Нигерии, а также работала управляющим директором Всемирного банка.





Сейчас она является председателем правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации.