ВТО впервые возглавила женщина

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Источник материала: Партизан
Гендиректором Всемирной торговой организации официально назначена экономист из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала
Гендиректором Всемирной торговой организации официально назначена экономист из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала, передает ТАСС.
В разное время Оконджо-Ивеала занимала посты министра финансов и главы МИД Нигерии, а также работала управляющим директором Всемирного банка.
Сейчас она является председателем правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации.
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Гендиректором Всемирной торговой организации официально назначена экономист из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала
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