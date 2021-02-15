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В Беларуси еще 10 новых политзаключённых
Источник материала: Партизан
Таким образом на сегодняшний день в стране уже 256 узников совести.
• Арсений Синяк
• Роман Яхин
• Даниил Чемоданов
• Александр Телешман
• Никита Литвиненко
• Евгений Пекач
• Вячеслав Костючик
• Сергей Мовшук
• Дмитрий Тур
• Александр Нурдинов
Таким образом сегодня в стране уже 256 узников совести.
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Таким образом на сегодняшний день в стране уже 256 узников совести.
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