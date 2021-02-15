﻿ Островский о планах АБФФ выйти на ЧМ-2022: Я тоже могу сказать, что буду стараться через 5 лет на Марс слетать. 21.by
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Островский о планах АБФФ выйти на ЧМ-2022: Я тоже могу сказать, что буду стараться через 5 лет на Марс слетать

15.02.2021 18:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-игрок сборной Беларуси Андрей Островский в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о целях для сборной Беларуси пробиться на ЧМ-2022.

– Футбол выпал из перечня приоритетных видов спорта. Как к этому относитесь? В чем, на ваш взгляд, главная причина?

– По-моему, основная причина – неудовлетворительные результаты как в еврокубках, так и у сборной.

У нас же не смотрят на то, что футбол самый массовый вид спорта в мире. У нас смотрят, какой вид спорта медали приносит на различных ЧЕ и ЧМ или ОИ, поэтому там если даже будут какие-нибудь шахматы в тайге, то главное, чтобы они приносили результаты, поэтому эти виды спорта будут в приоритете.

А про футбол: возьмем национальную сборную, у которой был великолепный шанс попасть на топ-турнир. Такого шанса никогда не было ни у нас, ни у тех, кто был до нас, и не будет потом, не знаю сколько лет. Они эту задачу не решили, хотя для этого были все условия.

– При этом Базанов ставит амбициозные цели – побороться за выход на ЧМ-2022.

– Как мне так выразиться ласково – это не пиар, но это как говорить, что на Луну полетишь, хотя реально это несбыточная мечта. Будем бороться, ну, я тоже могу сказать, что буду бороться, буду стараться через 5 лет на Марс слетать, – сказал Островский.
 
 
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Экс-игрок сборной Беларуси Андрей Островский в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о целях для сборной Беларуси пробиться на ЧМ-2022.
 
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