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Айтишники-иностранцы больше не хотят в Беларусь: после выборов релокейт в ПВТ упал в 4 раза

15.02.2021 18:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самым продуктивным для резидентов ПВТ в 2020 году оказался первый квартал, они взяли на работу почти 390 человек.

А самый провальный — третий квартал. За июль-сентябрь в ПВТ трудоустроилось только 52 иностранца. В четвёртом квартале ситуация чуть выправилась, но не настолько, чтобы говорить о тенденциях первого и второго кварталов, пишет dev.by

Если за первое полугодие в компании ПВТ трудоустроился 751 иностранец, то за второе — всего 180, в четыре раза меньше. Относительно 2019 года картина тоже удручающая. Если в январе–июне по сравнению с таким же периодом 2019 года найм иностранцев в ПВТ вырос на 40%, то в июле–декабре рухнул в четыре раза. 

Можно предположить, что на динамике могло отразиться сокращение найма. Но официальная статистика говорит об обратном. В частности, осенью на фоне политического кризиса и закручивания гаек компании активно расширяли штат. 

Как следствие, если марте–мае из-за коронакризиса чистый отток кадров в ИТ-секторе составил почти 100 человек, то осенью общий штат ИТ-компаний вырос больше чем на 1000 человек.

Второй фактор, который лежит на поверхности, — политический кризис, который мог отбить желание иностранцев переезжать на работу в Беларусь. Нельзя однозначно утверждать, что провал в найме иностранцев случился именно из-за этого. Но очевидно, что этот фактор тоже сказался.

Большинство специалистов приехали на работу из России — 568 человек (61%). На втором месте Украина — 151 человек (16,2%), на третьем Казахстан — 75 человек (8,0%). При этом найм специалистов из России упал на 30%, из Украины и Казахстана на 20%. 

Большинство трудоустроившихся в компании Парка — мужчины (758 человек). По сравнению с 2019 годом найм иностранцев мужского пола сократился на 32%. Также за прошлый год в компании ПВТ трудоустроилось 146 женщин-специалистов из других стран — на 9% меньше, чем в 2019 году.
 
 
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Самым продуктивным для резидентов ПВТ в 2020 году оказался первый квартал, они взяли на работу почти 390 человек.
 
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