Айтишники-иностранцы больше не хотят в Беларусь: после выборов релокейт в ПВТ упал в 4 раза

dev.by А самый провальный — третий квартал. За июль-сентябрь в ПВТ трудоустроилось только 52 иностранца. В четвёртом квартале ситуация чуть выправилась, но не настолько, чтобы говорить о тенденциях первого и второго кварталов, пишет





Если за первое полугодие в компании ПВТ трудоустроился 751 иностранец, то за второе — всего 180, в четыре раза меньше. Относительно 2019 года картина тоже удручающая. Если в январе–июне по сравнению с таким же периодом 2019 года найм иностранцев в ПВТ вырос на 40%, то в июле–декабре рухнул в четыре раза.





Можно предположить, что на динамике могло отразиться сокращение найма. Но официальная статистика говорит об обратном. В частности, осенью на фоне политического кризиса и закручивания гаек компании активно расширяли штат.





Как следствие, если марте–мае из-за коронакризиса чистый отток кадров в ИТ-секторе составил почти 100 человек, то осенью общий штат ИТ-компаний вырос больше чем на 1000 человек.





Второй фактор, который лежит на поверхности, — политический кризис, который мог отбить желание иностранцев переезжать на работу в Беларусь. Нельзя однозначно утверждать, что провал в найме иностранцев случился именно из-за этого. Но очевидно, что этот фактор тоже сказался.





Большинство специалистов приехали на работу из России — 568 человек (61%). На втором месте Украина — 151 человек (16,2%), на третьем Казахстан — 75 человек (8,0%). При этом найм специалистов из России упал на 30%, из Украины и Казахстана на 20%.





Большинство трудоустроившихся в компании Парка — мужчины (758 человек). По сравнению с 2019 годом найм иностранцев мужского пола сократился на 32%. Также за прошлый год в компании ПВТ трудоустроилось 146 женщин-специалистов из других стран — на 9% меньше, чем в 2019 году.



