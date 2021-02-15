Команда Виктора Бабарико запустила флешмоб в преддверии судебного процесса









Команда экс-банкира Виктора Бабрико, который пытался зарегистрироваться кандидатом на президентских выборах в Беларуси, но был задержан в последний день подачи собранных подписей в ЦИК, запустила флешмоб. Об этом сообщает Telegram-канал команды Бабарико.









Акция проводится в преддверии судебного процесса по его делу, который начнется 17 февраля.





Желающим принять участие во флешмобе предлагают выкладывать в Instagram свои видео в сторис с маской Виктора Бабарико (пример опубликован в соцсети). Также нужно отметить его аккаунт и поставить хештег #яидунасудБабарико.





его дело будет рассматривать Верховный суд , поэтому у него не будет возможности обжаловать приговор. Напомним, что, поэтому у него не будет возможности обжаловать приговор.





– Мы надеемся, что все желающие белорусы, смогут попасть на заседание и увидеть и услышать, в чем обвиняют Виктора. Мы также настаиваем: на судебном процессе должны быть независимые журналисты, – сказано в сообщении пресс-службы Бабарико.