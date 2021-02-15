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Команда Виктора Бабарико запустила флешмоб в преддверии судебного процесса

15.02.2021 18:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рассмотрение дела политзаключенного экс-банкира начнется 17 февраля в Верховном суде.



Команда экс-банкира Виктора Бабрико, который пытался зарегистрироваться кандидатом на президентских выборах в Беларуси, но был задержан в последний день подачи собранных подписей в ЦИК, запустила флешмоб. Об этом сообщает Telegram-канал команды Бабарико.


Акция проводится в преддверии судебного процесса по его делу, который начнется 17 февраля.

Желающим принять участие во флешмобе предлагают выкладывать в Instagram свои видео в сторис с маской Виктора Бабарико (пример опубликован в соцсети). Также нужно отметить его аккаунт и поставить хештег #яидунасудБабарико.

Напомним, что его дело будет рассматривать Верховный суд, поэтому у него не будет возможности обжаловать приговор.

– Мы надеемся, что все желающие белорусы, смогут попасть на заседание и увидеть и услышать, в чем обвиняют Виктора. Мы также настаиваем: на судебном процессе должны быть независимые журналисты, – сказано в сообщении пресс-службы Бабарико.
 
 
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Рассмотрение дела политзаключенного экс-банкира начнется 17 февраля в Верховном суде.
 
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