Минкультуры: Для включения бело-красно-белого флага в список историко-культурных ценностей нет оснований

В Министерстве культуры считают, что для включения бело-красно-белого флага в государственный список историко-культурных ценностей нет оснований. Об этом говорится в ответе министерства на петицию в защиту первого флага независимой Беларуси, которая собрала более 100 тыс. подписей.





Документ опубликован на сайте petitions.by , где размещена петиция и проводился сбор подписей.

В ответе ведомства говорится, что «вопросы ограничения бело-красно-белой символики законодательством о культуре не регулируются и к сфере деятельности Министерства культуры не относятся».

Вместе с тем отмечается, что процедура включения культурных ценностей в соответствующий госсписок регулируется рядом статей Кодекса о культуре. Одна из них устанавливает требования к порядку внесения предложений о придании культурным ценностям статуса историко-культурной ценности. Так, законодательно прописано, что к такому предложению «прилагаются материалы фиксации, научной обработки и художественной оценки культурной ценности, обоснование необходимости придания культурной ценности статуса историко-культурной ценности». Не соответствующие требованиям предложения Минкультуры не рассматривает.

Кроме того, говорится в документе, при выдвижении культурной ценности для придания ей статуса нематериальной культурной ценности кроме кодекса должны учитываться требования конвенции об охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Флаги, подчеркнули в министерстве, среди перечисленных в конвенции элементов нематериального культурного наследия не представлены.

«Таким образом, основания для включения бело-красно-белого флага в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь отсутствуют», — заключили в Минкультуры.

Министерство перенаправило коллективное обращение в МВД «для рассмотрения по существу и ответа заявителям».

Петицию, созданную Координационным советом (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси, за неделю подписали 103.202 человека. 5 февраля она была направлена в Минкультуры, МВД и Генеральную прокуратуру.

Документ появился после информации о том, что Генпрокуратура приняла к рассмотрению коллективное обращение о признании бело-красно-белого флага экстремистским, которое подписали более сотни граждан. Официальный представитель надзорного органа Анжелика Курчак 29 января в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила, что Генпрокуратура «готовит пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики».

В связи с этим была создана петиция в защиту флага, авторы которой отметили, что летом 2020 года «белорусы самостоятельно выбрали свои цвета и свой флаг, при этом не ущемляли сторонников сочетания красного с зеленым». «Запрещать миллионам людей использовать бело-красно-белую символику по просьбе ста человек — несправедливо!» — считают они.

«В Кодексе Беларуси "О культуре" (п. 2 ст. 69) содержание геральдических объектов относится к нематериальным культурным ценностям. Бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом Беларуси с 1991 по 1995 год, является примером нематериальной культурной ценности», — говорится в петиции.

Подписавшие документ считают, что «запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей. Граждане должны иметь возможность обращаться в государственные органы, требовать признания определенных компаний, лиц, цветов экстремистскими. Но мы точно знаем, что запрет бело-красно-белой символики — это не желание народа, а прихоть 100 человек».

Авторы петиции настаивают на «прекращении преследования белорусов за использование символики, которая представляет собой нематериальную культурную ценность, и признании бело-красно-белого флага историко-культурным наследием».

10 февраля Генпрокуратура «в связи с поступлением многочисленных обращений граждан по вопросам отнесения бело-красно-белого флага к экстремистской символике» сообщила, что «признание материалов экстремистскими осуществляется судом в соответствии с законом Республики Беларусь "О противодействии экстремизму"».

Александр Лукашенко ранее заявил, что в ближайшее время парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма. Во время визита на «Гомсельмаш» 20 ноября 2020 года он назвал бело-красно-белый флаг фашистским.

«Я же не хожу под фашистскими БЧБ-флагами. И открыто говорю, что это фашистская символика. И кто внес этот вопрос на референдум — ваш покорный слуга, когда у нас были БЧБ-флаги, которые националисты продавили, — сказал Лукашенко. — Я категорически возражал. Но избрали, я стал президентом и мгновенно внес вам на референдум: решите, вот — одна символика, вот — вторая. Подавляющее большинство поддержало нынешнюю государственную символику. Какие ко мне вопросы?»

«И потом, портретов Лукашенко под БЧБ-флагами не было, а Гитлера — были. И мы показываем это. И кто бы мог подумать, что театр Янки Купалы, который был в годы войны увешан БЧБ-флагами, будет под этими флагами в этом году. Вы что, хотите сказать, что я должен был это терпеть в центре Минска? Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества, сделаем это красиво. И прежде всего разъясняя, что этого нельзя делать. Наша страна больше всех потерпела от войны», — заявил Лукашенко.

Бело-красно-белый флаг появился около ста лет назад. Он стал символом белорусского национального движения начала ХХ века, а в 2020 году — одним из главных символов борьбы за свободу и массовых выступлений против действующего режима.