Ошибки планирования производства — к чему приводят и как их избежать?

18 февраля LeverX Group проведет бесплатный онлайн-вебинар по планированию производственных процессов (PP/DS) на базе современной ERP-системы SAP S/4HANA.

Участники вебинара смогут разобрать типичные сценарии планирования производства на предприятии и узнать, за счет чего может достигаться оптимизация при планировании.





Грамотное планирование производства — необходимое условие эффективной работы любого бизнеса в нестандартных экономических условиях. И чем этот бизнес крупнее, чем сложнее взаимодействие между различными подразделениями, тем больше вероятность, что на каком-то из этапов планирования и согласования между подразделениями возникнут проблемы. Причем догадаться, где именно они кроются и как их решать, порой оказывается очень сложно: «невооруженным глазом» они просто не видны.

Темой вебинара станет решение SAP PP/DS, которое позволяет выявлять существующие нестыковки, оптимизировать загрузку ресурсов с учетом их доступности при планировании, вносить изменения в состав продукта как на этапе запуска производственной линии, так и в процессе производства.

Все эти возможности решения способствуют уменьшению финансовых издержек организации и повышению объемов выпуска продукции точно в срок.

Возможности решения SAP PP/DS интегрированы с SAP S/4HANA — ERP-системой нового поколения (от Enterprise Resource Planning — «планирование ресурсов предприятия»). Одним из ведущих мировых разработчиков ERP-решений является немецкая компания SAP.

Акцент на вебинаре будет сделан на практическую составляющую, а также разбор конкретных кейсов из практики международных компаний в таких сферах, как мебельное производство, производство PET-изделий и автомобильная промышленность.

Руководители предприятий смогут получить полезную информацию о стратегии и планировании бизнес-процессов (от выполнения планов и сокращения сроков производства до оптимизации планирования), а технические специалисты — ответы на конкретные вопросы об IT-составляющей интеграции рассматриваемых решений.

Отдельным блоком вебинара станет сессия вопросов и ответов, во время которой слушатели смогут уточнить интересующие их нюансы у представителей вендора — ведущего консультанта по направлению «Производство» Дмитрия Кокарева и архитектора SCM-решений SAP Семена Гайдука.

Вебинар проведет ведущий архитектор SAP-решений компании LeverX Group Вячеслав Сушинский. В 2020 году LeverX получила статус SAP Global Strategic Supplier for Technical Services.