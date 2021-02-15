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А1 собирает TikTok Family и ищет кота-блогера
Источник материала: Навiны
А1 собирает TikTok Family и объявляет кастинг, чтобы найти кота, который станет главной звездой
Создание контента для соцсети под брендом А1 будет для отобранной команды постоянной и оплачиваемой работой. Главным в TikTok Family, как и в любой семье, где есть домашние животные, будет именно питомец. Вместе с котом шанс представлять компанию на одной из самых популярных мировых платформ получат пять блогеров, готовых примерить на себя разные образы.
Первый — милая девушка 21-25 лет, которая про команду А1 рассказывает так, что всем хочется стать ее частью.
Второй типаж — энергичный парень 25-30 лет, к которому всегда можно обратиться с вопросами про мобильный и домашний интернет, банкинг или другие финансовые приложения и получить простой и понятный ответ.
Третий образ — герой или героиня из инклюзивной среды либо старше 50 лет, которые рушат любые стереотипы и вдохновляют на это своим примером других людей.
Четвертый персонаж — человек 15-20 лет с необычным имиджем, для которого мода и тренды на первом месте.
Пятый типаж — весельчак 20-25 лет, который может отлично пошутить даже про услугу переоформления телефонного номера.
Для участия в кастинге в TikTok Family А1 нужно заполнить
Следите за подробностями в соцсетях А1.
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А1 собирает TikTok Family и объявляет кастинг, чтобы найти кота, который станет главной звездой аккаунта компании в TikTok.
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