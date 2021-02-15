Автомобиль сбил женщину в Серебрянке

Утром 15 февраля жительница Минска переходила дорогу на зеленый свет и пострадала под колесами авто, сообщили в ГАИ.





По предварительной информации, водитель автомобиля Iveco ехал по улице Малинина со стороны пр. Рокоссовского. Поворачивая направо, он не пропустил женщину, пересекавшую дорогу по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшую госпитализировали.