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Автомобиль сбил женщину в Серебрянке

15.02.2021 18:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 15 февраля жительница Минска переходила дорогу на зеленый свет и пострадала под колесами авто, сообщили в ГАИ.

Автомобиль сбил женщину в Серебрянке

По предварительной информации, водитель автомобиля Iveco ехал по улице Малинина со стороны пр. Рокоссовского. Поворачивая направо, он не пропустил женщину, пересекавшую дорогу по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшую госпитализировали.

 
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Утром 15 февраля жительница Минска переходила дорогу на зеленый свет и пострадала под колесами авто, сообщили в ГАИ.
 
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