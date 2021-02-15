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Автомобиль сбил женщину в Серебрянке
Источник материала: Навiны
Утром 15 февраля жительница Минска переходила дорогу на зеленый свет и пострадала под колесами авто, сообщили в ГАИ.
По предварительной информации, водитель автомобиля Iveco ехал по улице Малинина со стороны пр. Рокоссовского. Поворачивая направо, он не пропустил женщину, пересекавшую дорогу по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора.
Пострадавшую госпитализировали.
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Утром 15 февраля жительница Минска переходила дорогу на зеленый свет и пострадала под колесами авто, сообщили в ГАИ.
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