ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Эхо Москвы": похоже на съезд незарегистрированной партии «Ябатько»

15.02.2021 19:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Директор Центра «Европейский Диалог» Анатолий Лебедько дал оценку в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» выступлению президента республики Беларусь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.


фото: SERGEI SHELEG/ POOL / ТАСС

«Это не событие для граждан страны. 95% того, что озвучил Александр Лукашенко — это просто словесный мусор, который сразу же ушел на информационную свалку. Это скорее похоже на съезд незарегистрированной партии «Ябатько», на который съехались сторонники Лукашенко, вот и все», — сказал он.

Лебедько подчеркнул важный момент в заявлении Лукашенко, связанные с «гарантиями безопасности». «Впервые Александр Лукашенко заявил, что нужны гарантии безопасности. Он говорил о сторонниках, но мы то понимаем, что речь шла непосредственно о нем и его окружении. Это говорит о том, что Лукашенко не считает себя победителем. Он не уверен, что до конца контролирует ситуацию. И он вынужден продумать сценарий — «а что будет, если…», — отметил он.

По мнению директора Центра, в случае усиления давления изнутри страны и извне (со стороны Запада), Лукашенко «может сесть за стол переговорного процесса по транзиту власти».
Лебедько уверен, что к весне в Белоруссии увеличатся акции протестов.

«Лукашенко надо как-то мобилизовать его сторонников, небольшое количество тех, кто его поддерживает. Надо противостоять протестам. Он понимает, что они не завершены. Тысячи людей выходит до сих пор все равно на улицы. И весной будут протесты. Ему надо найти ответ на этот вопрос. Ему надо затянуть время, Лукашенко хочет затянуть до 2025 до окончания его формальных полномочий», — сказал он.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор Центра «Европейский Диалог» Анатолий Лебедько дал оценку в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» выступлению президента республики Беларусь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Праваабаронцы прызналі яшчэ 10 асобаў палітвязнямі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by