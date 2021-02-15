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Выручка резидентов парка "Великий камень" в 2020 году выросла по сравнению с 2019-м в 3,2 раза, до Br188,9 млн

15.02.2021 19:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 2020 году выросла по сравнению с 2019-м в 3,2 раза, экспорт - в 2,3 раза, соответствующую информацию опубликовал Белстат в понедельник.

Выручка резидентов парка "Великий камень" в 2020 году выросла по сравнению с 2019-м в 3,2 раза, до Br188,9 млн. При этом выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг за пределы Беларуси составила Br63,6 млн (рост в 8 раз). Чистый убыток составил Br43,1 млн (в 2019 году был зафиксирован чистый убыток в Br22,8 млн).

Резиденты "Великого камня" в прошлом году экспортировали товаров на $75,8 млн, что в 2,3 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Импорт вырос на 59,2% до $96,5 млн. Сальдо внешней торговли сложилось отрицательным - минус $20,7 млн.

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) составили $44,3 млн (в 2019 году этот показатель сложился на уровне $114,9 млн). Инвестиции в основной капитал увеличились на 15,4% до Br104,1 млн.

За 2020 год число резидентов индустриального парка выросло на 8 до 68, пишет interfax.by

Справочно
Индустриальный парк "Великий камень" возводится в 25 км от Минска как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. На территории более 8 тыс. га введен специальный правовой режим сроком на 50 лет. Также парк наделен статусом территориальной особой экономической зоны в рамках ЕАЭС. На данный момент в "Великом камне" зарегистрировано 68 резидентов из 14 стран мира.
 
Теги: Минск
 
 
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В 2020 году выросла по сравнению с 2019-м в 3,2 раза, экспорт - в 2,3 раза, соответствующую информацию опубликовал Белстат в понедельник.
 
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