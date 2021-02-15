Где могут учиться отчисленные белорусские студенты

пишет telegraf.by/ Представитель Светланы Тихановской по образованию Ольга Шпарага рассказала, что белорусские студенты могут получить помощь в зарубежных университетах. Всего 16 зарубежных вузов предоставляют помощь репрессированным студентам из Беларуси,telegraf.by/





В Литве Вильнюсский университет до конца февраля продолжает прием студентов, которые не могут продолжить обучение в Беларуси из-за преследований по гражданским и политическим причинам. Самые талантливые студенты получат стипендию в размере €300 на первый год обучения.





Каунасский университет имени Витовта Великого выделил 50 стипендий для белорусских студентов, которые были вынуждены покинуть страну или не могут продолжить обучение в Беларуси из-за преследований по гражданским и политическим причинам.





Университет Виадрины в Германии (во Франкфурт-на-Одере) открыл специальную программу для знающих немецкий репрессированных белорусских студентов: бакалавриат по экономике и культурологии и магистратуру по нескольким специальностям. Дедлайн подачи заявок истекает сегодня, 15 февраля.





Специальные стипендиальные программы для белорусских студентов с сентября 2021 года открыли 11 университетов в Чехии.





Честный университет и BeSSa предоставляют академическую, юридическую и материальную помощь.





Также Польское национальное агентство академических обменов объявило 150 стипендий студентам, 25 – ученым и 15 – репрессированным преподавателям.





А Белорусская академия в Высшей школе менеджмента в Белостоке позволит белорусам старше 16 лет дистанционно получить европейский диплом по специальности «‎Администрирование». Продолжительность обучения – 3 года стоимостью 1000 евро в год. Но подача документов закончилась 10 февраля.





Напомним, что 27 октября Александр Лукашенко высказался об объявленной Светланой Тихановской общенациональной забастовке в Беларуси.





«В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера Премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь): никого не надо уговаривать — ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих, — сказал он. — Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться».





Он высказался и насчет студентов, которые принимают участие в несанкционированных акциях: «Пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах».



