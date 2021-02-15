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Количество политзаключенных в Беларуси превысило 250

15.02.2021 19:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Еще 10 человек признаны в Беларуси политзаключенными.

Количество политзаключенных в Беларуси превысило 250

Правозащитники приводят фамилии Арсения Синяка, Романа Яхина, Данилы Чемоданова, которые взяты под стражу и обвинены по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок), Александра Телешмана, Никиты Литвиненко, Евгения Пекача, Вячеслава Костючика, Сергея Мовшука и Дмитрия Тура, обвиненных по ч. 2 ст. 293 УК (массовые беспорядки). Кроме того, в список включен Александр Нурдинов, приговоренный к четырем годам лишения свободы по вышеназванным статьям.

Общее количество политзаключенных в стране достигло 256.

 
 
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Еще 10 человек признаны в Беларуси политзаключенными.
 
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