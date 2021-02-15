Количество политзаключенных в Беларуси превысило 250

Еще 10 человек признаны в Беларуси политзаключенными.





Правозащитники приводят фамилии Арсения Синяка, Романа Яхина, Данилы Чемоданова, которые взяты под стражу и обвинены по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок), Александра Телешмана, Никиты Литвиненко, Евгения Пекача, Вячеслава Костючика, Сергея Мовшука и Дмитрия Тура, обвиненных по ч. 2 ст. 293 УК (массовые беспорядки). Кроме того, в список включен Александр Нурдинов, приговоренный к четырем годам лишения свободы по вышеназванным статьям.

Общее количество политзаключенных в стране достигло 256.