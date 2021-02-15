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Ветеринары взяли анализы у голубых собак в российском Дзержинске и сообщили о результатах

15.02.2021 19:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Специалисты госпиталя «Зоозащита-НН» отловили и осмотрели семь собак в Дзержинске, шерсть которых приобрела голубой оттенок, сообщили РБК в пресс-службе организации. «Мы уже провели животным первичные анализы. Общий анализ крови и кала у всех нормальный, в том числе и биохимия», — сообщил директор «Зоозащита-НН» Владимир Гройсман. По его словам, собаки будут находиться под наблюдением еще по меньшей мере неделю.

Собак с окрашенной шерстью на территории бывшего завода «Дзержинское оргстекло» заметили 11 февраля. Конкурсный управляющий этого акционерного общества Андрей Мисливец предположил, что бродячие собаки могли найти в одном из заброшенных зданий завода остатки химических веществ, например медного купороса, и выпачкаться в нем.





12 февраля межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия начало проверку в связи с появлением собак c голубой шерстью.

 
 
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Специалисты госпиталя «Зоозащита-НН» отловили и осмотрели семь собак в Дзержинске, шерсть которых приобрела голубой оттенок, сообщили РБК в пресс-службе...
 
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