﻿ Очередной белорусский адвокат может потерять свою лицензию за «некорректные выражения». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Очередной белорусский адвокат может потерять свою лицензию за «некорректные выражения»

15.02.2021 19:31 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Представитель Координационного совета, адвокат Михаил Кирилюк может лишиться адвокатской лицензии, сообщает пресс-служба КС.

"Основанием для прекращения действия лицензии назвали "некорректные выражения в отношении представителей гос.органов". Михаил и его адвокат сделали запрос в Минюст, в котором попросили уточнить, какая именно цитата Кирилюка стала некорректной по отношению к представителям госорганов", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, лицензию может потерять адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак. Предыдущий адвокат Колосниковой Александр Пыльченко уже лишился лицензии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель Координационного совета, адвокат Михаил Кирилюк может лишиться адвокатской лицензии, сообщает пресс-служба КС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сеть магазинов «Бигз» — банкрот, между собой ее поделят «Соседи» и «Евроопт»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by