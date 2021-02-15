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Продолжается чемпионат НХЛ: «Питтсбург» одержал победу над «Вашингтоном»
Источник материала: ОНТ
Продолжается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В очередной игровой день прошли два матча.
Сверхрезультативный поединок выдали хоккеисты «Питтсбурга» и «Вашингтона». Победу одержали «пингвины» со счётом 6:3. Оформил голевой дубль и заработал ассистентский балл нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст, признанный первой звездой матча. А хоккеисты «Вегаса» минимально обыграли «Колорадо» – 1:0. Победу своей команде принёс форвард Макс Пачиоретти.
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Продолжается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В очередной игровой день прошли два матча. Сверхрезультативный поединок выдали хоккеисты...
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