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Продолжается чемпионат НХЛ: «Питтсбург» одержал победу над «Вашингтоном»

15.02.2021 19:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продолжается чемпионат НХЛ: «Питтсбург» одержал победу над «Вашингтоном»

Продолжается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В очередной игровой день прошли два матча.

Сверхрезультативный поединок выдали хоккеисты «Питтсбурга» и «Вашингтона». Победу одержали «пингвины» со счётом 6:3. Оформил голевой дубль и заработал ассистентский балл нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст, признанный первой звездой матча. А хоккеисты «Вегаса» минимально обыграли «Колорадо» – 1:0. Победу своей команде принёс форвард Макс Пачиоретти.

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Продолжается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В очередной игровой день прошли два матча. Сверхрезультативный поединок выдали хоккеисты...
 
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