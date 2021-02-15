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Морозы продолжат усиливаться. Прогноз погоды на 16 февраля

15.02.2021 19:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Морозы продолжат усиливаться. Прогноз погоды на 16 февраля

Зима не сдает позиции. Снегопады ушли, ветер стих, а вот морозы остались и продолжат усиливаться. Хотя по стране температурный фон будет достаточно контрастный.

Завтра, 13 февраля, погоду в стране будет формировать обширный малоподвижный холодный антициклон с центром над Украиной. По его периферии начнут поступать воздушные массы арктического происхождения, усиливая морозы. Лишь днем по северо-востоку скажется влияние более влажного воздуха – и там пройдут осадки.

Во вторник облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем по северо-востоку пройдет небольшой кратковременный снег. Влажность до 90%. Ночью и утром местами будет сгущаться туман, видимость до полукилометра. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление будет падать.

Утром ожидаются сильные морозы по востоку и юго-востоку – до -24°C. В юго-западных районах значительно теплее – -9°C. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет еще на 3–5 градусов прохладнее. К середине дня столбики термометров поднимутся. В восточных и юго-восточных районах морозы ослабнут до -12°C. А по западной половине будет 3-4 градуса ниже нуля. К вечеру похолодает не сильно. Ниже всего температура в Гомеле – -12°C. А в Гродно в два раза теплее – -6°C.  

В среду метеоусловия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в юго-западных и северо-восточных районах скажется влияние более влажных воздушных масс, которые принесут кратковременный снег. Температура воздуха ночью ожидается -10°C…-17°C, днем -3°C…-10°C. По юго-западу немного теплее – ночью -7°C…-9°C, днем -2°C…+1°C.

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Зима не сдает позиции. Снегопады ушли, ветер стих, а вот морозы остались и продолжат усиливаться. Хотя по стране температурный фон будет достаточно контрастный....
 
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