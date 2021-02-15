Весна близко: в Беловежской пуще прошли проводы Снегурочки

Источник материала: ОНТ

Несмотря на настоящую зиму, середина февраля – напоминание, что весна не за горами. Вот и Снегурочка, например, покинула Беловежскую пущу и отправилась на Северный полюс. До следующих зимних праздников. В сказочной резиденции останется Дед Мороз, и по его приказу провожали его помощницу-внучку весело и с песнями.

Аромат блюд с лесной поляны разносится по всему поместью. Уха на огне, блины с маслом и чай на травах. Для внучки Деда Мороза перед дорогой на Северный полюс устроили тёплый праздник с песнями, танцами и местными угощениями.

Местные повара, все работают в кафе и ресторанах Беловежской пущи, устроили настоящий пир для гостей. Их оценка даже важнее, чем от строгого жюри. Каждый коллектив старался удивить и накормить досыта. Мешочки с белыми грибами, рулеты из дичи, ягоды и мёд – самобытные, натуральные блюда. Все ингредиенты собраны и выращены в заповедном лесу.

В глубине старинного леса холод: на термометре минус шесть, а кажется, что все пятнадцать. Но в такой атмосфере сложно замерзнуть, одних греет горячий чай у костра, других – хорошее настроение.

На так называемые «проводы Снегурочки» каждый год собирается много народу. Гости едут со всей страны, зимнюю красавицу не увидят до следующих новогодних праздников. Её каникулы у дедушки закончились, и пора уезжать домой, на Северный полюс.

С приходом календарной весны вслед за Снегурочкой на Северный полюс отправятся Матушка Зима с тремя дочками – Вьюгой, Стужей и Метелицей. Останется в поместье только Дед Мороз со своими помощниками. Ведь и в тёплое время года – даже в самые горячие летние дни – резиденция сохраняет свои волшебные свойства. Здесь можно загадать желания в укромных уголках. Впрочем, и почта Деда Мороза продолжает действовать. А это значит – сказка никогда не заканчивается

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