54% литовцев уверены в ухудшении экономической ситуации в стране в ближайшее время

Источник материала: ОНТ

С тревогой об ухудшении ситуации в стране живут граждане нашей соседки – Литвы.





Как показал соцопрос, проведенный по заказу Европарламента, в том, что ситуация в ближайшие годы станет еще хуже, убеждены 54% респондентов. Чуть более 20% ожидают улучшения, примерно столько же прогнозируют, что экономическая ситуация останется без изменений. Такие же настроения и в других странах Евросоюза. В среднем 53% жителей ЕС не строят оптимистичных прогнозов по поводу экономики объединения.

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