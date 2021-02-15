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Кремль ответил на предложение Маска пообщаться с Путиным

15.02.2021 19:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кремль ответил на предложение Маска пообщаться с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложение американского бизнесмена Илона Маска пообщаться в соцсети Clubhouse интересным, однако заметил, что сначала нужно разобраться, что миллиардер имел в виду. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что основатель компаний Tesla и SpaceX, бизнесмен Илон Маск обратился к Владимиру Путину на своей странице в Twitter и пригласил его пообщаться в новой социальной сети Clubhouse. Позже он добавил: «Было бы большой честью поговорить с вами».

Пользователи Clubhouse общаются посредством голосовых сообщений, приложение состоит из «комнат» или «кабинетов», в которые заходят по приглашениям.

Фото: Andrew Harrer/Bloomberg


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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложение американского бизнесмена Илона Маска пообщаться в соцсети Clubhouse интересным, однако заметил,...
 
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