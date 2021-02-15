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Кремль ответил на предложение Маска пообщаться с Путиным
Источник материала: ОНТ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложение американского бизнесмена Илона Маска пообщаться в соцсети Clubhouse интересным, однако заметил, что сначала нужно разобраться, что миллиардер имел в виду. Об этом
Ранее сообщалось, что основатель компаний Tesla и SpaceX, бизнесмен Илон Маск обратился к Владимиру Путину на своей странице в Twitter и пригласил его пообщаться в новой социальной сети Clubhouse. Позже он добавил: «Было бы большой честью поговорить с вами».
Пользователи Clubhouse общаются посредством голосовых сообщений, приложение состоит из «комнат» или «кабинетов», в которые заходят по приглашениям.
Фото: Andrew Harrer/Bloomberg
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложение американского бизнесмена Илона Маска пообщаться в соцсети Clubhouse интересным, однако заметил,...
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