Кремль ответил на предложение Маска пообщаться с Путиным

Источник материала: ОНТ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложение американского бизнесмена Илона Маска пообщаться в соцсети Clubhouse интересным, однако заметил, что сначала нужно разобраться, что миллиардер имел в виду. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что основатель компаний Tesla и SpaceX, бизнесмен Илон Маск обратился к Владимиру Путину на своей странице в Twitter и пригласил его пообщаться в новой социальной сети Clubhouse. Позже он добавил: «Было бы большой честью поговорить с вами».

Пользователи Clubhouse общаются посредством голосовых сообщений, приложение состоит из «комнат» или «кабинетов», в которые заходят по приглашениям.

Фото: Andrew Harrer/Bloomberg





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram