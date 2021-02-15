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Диалоговые площадки продолжают работу по всей Беларуси

15.02.2021 19:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диалоговые площадки продолжают работу по всей Беларуси

Диалоговые площадки вновь проходят по всей стране. На них обсуждают итоги Всебелорусского народного собрания, которое прошло на минувшей неделе.


Сила Беларуси – в единстве. Страна у нас одна, очень важно её сохранить, не допустив вмешательства в наши внутренние дела. К этому призвали соотечественников делегаты форума в обращении к белорусскому народу.

На встрече прозвучали голоса разных людей – рабочих, сельчан, политиков, студентов, учёных, ветеранов. Белорусы сами определили и стратегию, и основные ориентиры развития страны, не только экономические, но духовные. Участники всенародного форума решительно осудили любые попытки исказить историю, а также стремление отдельных политических групп оправдать и реабилитировать нацизм и предательство. 

«Государство поддержит все созидательные инициативы гражданского общества, которые направлены на решение социально-экономических проблем и улучшение качества жизни», – говорится в обращении делегатов. Именно человек будет оставаться центром белорусской модели социального государства. Повышение её эффективности – стратегическая и долгосрочная цель.

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Диалоговые площадки вновь проходят по всей стране. На них обсуждают итоги Всебелорусского народного собрания, которое прошло на минувшей неделе. Сила Беларуси –...
 
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