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Генпрокуратура Беларуси направила в Латвию запрос о выдаче Валерия Цепкало
Источник материала: ОНТ
Генеральная прокуратура Беларуси направила запрос в Латвию о выдаче Валерия Цепкало для привлечения его к уголовной ответственности.
Цепкало инкриминируют три эпизода получения взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Генеральная прокуратура Беларуси направила запрос в Латвию о выдаче Валерия Цепкало для привлечения его к уголовной ответственности. Цепкало инкриминируют три...
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