Генпрокуратура Беларуси направила в Латвию запрос о выдаче Валерия Цепкало

Источник материала: ОНТ

Генеральная прокуратура Беларуси направила запрос в Латвию о выдаче Валерия Цепкало для привлечения его к уголовной ответственности.

Цепкало инкриминируют три эпизода получения взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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