Источник материала: UDF



Фото: instagram.com/papa4_kids

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дом в деревне под Минском засыпало снегом — намело 110 сантиметров Дети неделю не ходят в школу.

В прошедшие выходные сильно намело не только возле Бобруйска, где медики ползли на вызов к пациентам, но и недалеко от Минска. Юрий со своей семьей живет в деревне Моторово Пуховичского района, которая относится к Голоцкому сельскому совету.Их дом находится на улице Яблоневой. Она крайняя, за ней начинается поле, на котором нет защитных ограждений или посадок, поэтому дом Чуясовых и их соседей регулярно заметает.В субботу, рассказывает Юрий, он видел: начинается метель. Утром в воскресенье вышел во двор — и уперся в стену снега. Прочистил лопатой небольшой проход, достал рулетку — оказалось, 110 сантиметров.— Проходит минимум три-четыре дня, прежде чем нам почистят дорогу. Эта проблема сохраняется уже достаточно долго. Звоню в сельсовет — не могу добиться ответа, какая организация обслуживает нашу улицу. Оставляю заявки в 115.бел — одна все еще на рассмотрении, вторую отклонили. А почистить самому невозможно: замело целую улицу, лопатой не получится, нужна тяжелая техника.Юрий рассказывает, что на прошлой неделе из-за непрочищенной дороги его дети смогли сходить в школу и детский сад только один день.— Отвезли их только в среду, когда почистили улицу. В остальные дни мы просто не могли выехать. Когда попытался это сделать — повредил бампер. А сейчас вообще невозможно куда-либо двинуться. Сегодня, например, добирался на работу на попутках, все остальные сидят дома. Отпускать старших одних не вариант: они запросто могут провалиться. Наш младший ребенок — грудничок, и в этом заключается проблема. Если, не дай Бог, что-то случится, мы даже не сможем вызвать скорую. Дома у нас паровое отопление, нужно регулярно заказывать топливо. Отменяю доставку уже которую неделю, потому что к нам не подъехать. Постоянно нужно ловить момент, когда дорогу почистят.Председатель Голоцкого сельского советаобъяснил: расчисткой дорог занимается местное жилищно-коммунальное хозяйство. Оно в курсе, какие улицы и дороги нуждается в расчистке. В том числе — и об улице Яблоневой.— Вы видели, какой ветер был в пятницу и субботу? А улица Яблоневая, к сожалению, выходит на северную сторону и поле. Техника туда обязательно доедет и почистит. Просто невозможно все сразу: сейчас очень большие объемы работы. Но дорога будет расчищена.