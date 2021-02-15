Экономист сравнил власть с хулиганами, превратившими страну в свой Шервудский лес

Источник материала: Салiдарнасць

Ярослав Романчук — о последних тенденциях белорусской действительности.

— Президент/правительство, которое объявляет войну отечественным производителям товаров и услуг – источник развала экономики и страны, — пишет экономист.

Президент/правительство, которое воспроизводит экономику на основе ленинизма/сталинизма – источник обнищания людей.

Президент/правительство, которое живёт за счёт кредитов и благосклонности одной страны – автор плана поглощения страны.

Президент/правительство, которое не признаёт, не анализирует, не ликвидирует свои ошибки – организатор схемы захвата национальных активов иностранными владельцами и местными номенклатурно-силовыми кланами.

Президент/правительство, которые ставят крест на партнёрстве с богатейшим рынком ЕС (~$20 трлн. ВВП в год) – терминаторы национального благосостояния.

Президент/правительство, которые резко ограничивают свободу выбора отечественного потребителя, разрушают семейное благополучие.

Президент/правительство, которые оскорбляют граждан своей страны за их активную позицию, ценности и взгляды – тюремщики страны, терминаторы доверия.

Президент/правительство, которые годами окружены плотным кольцом лизоблюдов и очковтирателей – водители автомобиля с завязанными глазами в плотном потоке движения.

Президент/правительство, которые живут прошлым, заряжаются токсичными идеями упырей XX века – соучастники ликвидации проекта «Независимая Республика Беларусь».

Президент/правительство, которые меряют силу государства силой ОМОНа, насилием тюрем и жесткостью «закона» — дворовые хулиганы, превратившие страну в свой Шервудский лес.