«Говорят, что повредился механизм заправки самолета». Около 15 белорусов застряли на острове Занзибар

пишет news.tut.by «Каждые три-четыре часа нам присылают информацию, что вот-вот будет рейс. Но по факту мы уже третий день здесь, и никакой конкретики нет», — рассказывает одна из туристок. Всего на острове застряло около 180 туристов, среди них — около 15 граждан Беларуси,news.tut.by «Каждые три-четыре часа нам присылают информацию, что вот-вот будет рейс. Но по факту мы уже третий день здесь, и никакой конкретики нет», — рассказывает одна из туристок.









Фото из архива читательницы





На Занзибаре — острове у восточного берега Африки — Анастасия отдыхала 14 дней. 13 февраля, в 12.50, она должна была улететь в Киев, а после домой, в Минск . Но вместе с еще 180 туристами из Украины и Беларуси уже третьи сутки она не может попасть на рейс авиакомпании SkyUp Airlines, который должен был забрать их с острова.





По словам девушки, 13 февраля туристы заранее приехали в аэропорт, прошли паспортный контроль. Часть из них успела сесть в автобус и подъехать к трапу самолета. Но дверь им не открыли, из автобуса не выпустили и вернули обратно, в зал ожидания.









Фото из архива читательницы





— Нам сказали, что рейс задержан на два часа из-за технических проблем. В итоге мы просидели в аэропорту больше восьми часов. После этого нас вывели из аэропорта, хотя визы у всех были одноразовые. К счастью, компания как-то договорилась — и нам поставили новые, чтобы мы опять могли попасть на территорию страны. Полтора часа мы ждали, пока нас развезут по гостиницам. Кого-то поселили рядом, кого-то — в полутора часах езды от аэропорта. В итоге все легли спать к часу ночи. В три утра нас опять подняли, привезли в аэропорт. Часть туристов опять успела пройти паспортный контроль, наша компания белорусов — это шесть человек — ждала своей очереди, сидя на ленте для чемоданов. Там мы просидели еще порядка пяти часов. После этого нас опять увезли из аэропорта.





Анастасия говорит, что следующий день туристы провели на территории отеля, но в номера их не заселяли. К вечеру 14 февраля появилась новая информация, якобы рейс «вот-вот будет, нужно еще немного подождать». В итоге часть отдыхающих осталась на территории отеля, кого-то увезли в другие гостиницы.









Фото из архива читательницы





— Самое страшное началось вчера. На протяжении четырех часов мы сидели и ждали на улице. Сотрудники отеля уже принесли нам матрасы от лежаков, чтобы мы хотя бы могли на них полежать. Потому что номеров у нас не было — мы просто находились на территории. В итоге многие ночевали на полу, в том числе с детьми. Некоторых привезли в отели с дырками на потолке и ведрами вместо туалета. Нам повезло: мы попали в нормальный отель с приемлемыми условиями. Каждые три-четыре часа нам присылают информацию, что вот-вот будет рейс. Но по факту мы уже третий день здесь и никакой конкретики нет. Завтра мы должны выселиться из отеля, но улетим ли мы — непонятно.





Некоторые туристы, рассказывает Анастасия, не ждут и покупают билеты на регулярные рейсы самостоятельно, но это не так просто, говорит девушка.





— Загвоздка в том, что мы летели сюда без ПЦР-тестов: для полета на Занзибар они не нужны. Но при посадке на большинство других рейсов их требуют, а сделать их здесь негде. У многих белорусов уже закончились медицинские страховки. Если вдруг что-то случится со здоровьем, то ситуация будет нехорошая. Билеты из Киева в Минск у нас уже пропали.





По словам Анастасии, причину, почему их рейс не отправился вовремя, представители авиакомпании объяснили техническими неполадками самолета. Сейчас их вроде как устранили, но образовалась новая проблема: по данным авиакомпании, она не может получить разрешение на полет.





— Сейчас нам обещают, что мы вылетим сегодня в 18.30, но я уже не верю, что это произойдет. Говорили, якобы у самолета поврежден механизм заправки.





В официальном комментарии SkyUp Airlines, размещенном на сайте авиакомпании, отмечается, что рейс Занзибар — Киев не вылетел по расписанию «по техническим причинам». Каким именно — не уточняется.





— За несколько часов технически самолет был готов совершить рейс. Однако для соблюдения правил и процедур при выполнении рейса, в том числе и соблюдения регламента по рабочему времени экипажей, для выполнения данного рейса нужно было внести изменения в маршрут и получить соответствующие необходимые разрешительные документы от стран, чьи границы мы пересекаем. На протяжении 13−15 февраля представители авиакомпании ведут переговоры с авиационными органами стран для получения разрешений на пролет в их воздушном пространстве. Несколько раз мы получали устные заверения о готовности предоставить разрешения и начинали подготовку к рейсу, срывая пассажиров с места, однако в последний момент получали отказ. Сейчас для ускорения решения вопроса к переговорам присоединилась Госавиаслужба Украины. Еще раз подчеркиваем, технически самолет готов совершить рейс в любую минуту. Мы искренне сожалеем, что наши пассажиры оказались в такой ситуации и испытывают неудобства. В связи с высоким сезоном на острове нам не удалось сразу обеспечить пассажиров комфортным проживанием — только питанием и возможностью пользоваться инфраструктурой отелей, однако сейчас все расселены в отдельных номерах до 16 февраля.





В авиакомпании уверяют, что если 15 февраля она не получит разрешительных документов на вылет, то завтра все пассажиры смогут вылететь в Киев регулярным рейсом SkyUp Airlines.