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Досвистелся? Соловьева заблокировали в нашумевшей соцсети Clubhouse

15.02.2021 20:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российского телеведущего Владимира Соловьева заблокировали в социальной сети Clubhouse. На это обратил внимание Telegram-канал «Русский маркетинг».

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российского телеведущего Владимира Соловьева заблокировали в социальной сети Clubhouse. На это обратил внимание Telegram-канал «Русский маркетинг».

Соловьев готовился провести первый эфир в нашумевшей соцсети, однако его профиль был забанен еще до того, как журналист успел начать вещание. Судя по посту телеведущего в Twitter, он собирался обсудить вопрос о том, почему в России «не взлетела квир-революция».

«Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать о "ценности свободы слова" на этой площадке. Ждать реакции Роскомнадзора?» — написал Соловьев в Twitter после того, как его аккаунт заблокировали.

По данным «Русского маркетинга», блокировка Соловьева в соцсети связана с организованным рейдом пользователей, которые подали большое количество жалоб на телеведущего.

Clubhouse — новая социальная сеть для голосового общения и онлайн-конференций. Сервис в кратчайшие сроки обрел мировую популярность во многом благодаря основателю SpaceX Илону Маску. В середине февраля бизнесмен пригласил президента России Владимира Путина поговорить в приложении Clubhouse.
 
 
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Российского телеведущего Владимира Соловьева заблокировали в социальной сети Clubhouse. На это обратил внимание Telegram-канал «Русский маркетинг».
 
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