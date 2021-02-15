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В Турции задержали более 700 курдов

15.02.2021 20:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Турецкие силовики задержали 718 человек в ходе «антитеррористической операции» против Рабочей партии Курдистана. Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел страны сообщает издание Daily Sabah.

Отмечается, что операции проходили в 40 провинциях. В числе задержанных оказались несколько членов Демократической партии народов, которая отстаивает в стране права этнических меньшинств, в частности, курдов.

Рабочая партия Курдистана борется за политические права курдов и создание их автономии в составе Турции. Ее деятельность на территории страны запрещена.

Ранее Турция заявила о ликвидации 320 курдских боевиков в Ираке в ходе операции, которая началась в июне.

 
 
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Турецкие силовики задержали 718 человек в ходе «антитеррористической операции» против Рабочей партии Курдистана.
 
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