В Турции задержали более 700 курдов

Турецкие силовики задержали 718 человек в ходе «антитеррористической операции» против Рабочей партии Курдистана. Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел страны сообщает издание Daily Sabah.

Отмечается, что операции проходили в 40 провинциях. В числе задержанных оказались несколько членов Демократической партии народов, которая отстаивает в стране права этнических меньшинств, в частности, курдов.

Рабочая партия Курдистана борется за политические права курдов и создание их автономии в составе Турции. Ее деятельность на территории страны запрещена.

Ранее Турция заявила о ликвидации 320 курдских боевиков в Ираке в ходе операции, которая началась в июне.