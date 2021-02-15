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В Турции задержали более 700 курдов
Источник материала: Навiны
Турецкие силовики задержали 718 человек в ходе «антитеррористической операции» против Рабочей партии Курдистана. Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел страны сообщает издание Daily Sabah.
Отмечается, что операции
Рабочая партия Курдистана борется за политические права курдов и создание их автономии в составе Турции. Ее деятельность на территории страны запрещена.
Ранее Турция заявила о ликвидации 320 курдских боевиков в Ираке в ходе операции, которая началась в июне.
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Турецкие силовики задержали 718 человек в ходе «антитеррористической операции» против Рабочей партии Курдистана.
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