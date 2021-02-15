В Танзании застряли белорусские туристы

Третьи сутки пошли с того момента, как рейс украинской авиакомпании с белорусами на борту должен был улететь из Занзибара в Киев. Всего на острове застряло около 180 туристов, среди них — около 15 граждан Беларуси.





«Каждые три-четыре часа нам присылают информацию, что вот-вот будет рейс. Но по факту мы уже третий день здесь, и никакой конкретики нет», — рассказывает одна из туристок, передает TUT.by.

По ее словам, 13 февраля туристы заранее приехали в аэропорт, прошли паспортный контроль. Часть из них успела сесть в автобус и подъехать к трапу самолета. Но дверь им не открыли, из автобуса не выпустили и вернули обратно в зал ожидания.

«Нам сказали, что рейс задержан на два часа из-за технических проблем. В итоге мы просидели в аэропорту больше восьми часов. После этого нас вывели из аэропорта, хотя визы у всех были одноразовые. К счастью, компания как-то договорилась — и нам поставили новые, чтобы мы опять могли попасть на территорию страны. Полтора часа мы ждали, пока нас развезут по гостиницам. Кого-то поселили рядом, кого-то — в полутора часах езды от аэропорта. В итоге все легли спать к часу ночи. В три утра нас опять подняли, привезли в аэропорт. Часть туристов опять успела пройти паспортный контроль, наша компания белорусов — это шесть человек — ждала своей очереди, сидя на ленте для чемоданов. Там мы просидели еще порядка пяти часов. После этого нас опять увезли из аэропорта», — добавила туристка.

Следующий день туристы провели на территории отеля, но в номера их не заселяли. К вечеру 14 февраля появилась новая информация, якобы рейс «вот-вот будет, нужно еще немного подождать». В итоге часть отдыхающих осталась на территории отеля, кого-то увезли в другие гостиницы.

«Самое страшное началось вчера. На протяжении четырех часов мы сидели и ждали на улице. Сотрудники отеля уже принесли нам матрасы от лежаков, чтобы мы хотя бы могли на них полежать. Потому что номеров у нас не было — мы просто находились на территории. В итоге многие ночевали на полу, в том числе с детьми. Некоторых привезли в отели с дырками на потолке и ведрами вместо туалета. Нам повезло: мы попали в нормальный отель с приемлемыми условиями. Каждые три-четыре часа нам присылают информацию, что вот-вот будет рейс. Но по факту мы уже третий день здесь и никакой конкретики нет. Завтра мы должны выселиться из отеля, но улетим ли мы — непонятно», — продолжила собеседница.

Некоторые туристы, по ее словам, не ждут и покупают билеты на регулярные рейсы самостоятельно, но это не так просто: «Загвоздка в том, что мы летели сюда без ПЦР-тестов: для полета на Занзибар они не нужны. Но при посадке на большинство других рейсов их требуют, а сделать их здесь негде. У многих белорусов уже закончились медицинские страховки. Если вдруг что-то случится со здоровьем, то ситуация будет нехорошая. Билеты из Киева в Минск у нас уже пропали».

В официальном комментарии SkyUp Airlines, размещенном на сайте авиакомпании, отмечается, что рейс Занзибар — Киев не вылетел по расписанию «по техническим причинам». Каким именно — не уточняется.