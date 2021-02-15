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Бензин снова подорожает
15.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
С 16 февраля вырастет цена на автомобильное топливо.
Розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».
С 16 февраля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 73 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 83 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 5 копеек, ДТ — 1 рубль 83 копейки.
Подорожание объясняется «изменением мировых цен на нефть».
— Средняя котировка нефти марки Brent за указанный период составила около 60 долларов США за баррель и выросла по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 года на 9 процентов, —
Это третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 28 января.
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С 16 февраля вырастет цена на автомобильное топливо.
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