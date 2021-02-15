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Завтра в Беларуси снова подорожает бензин

15.02.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Завтра в Беларуси снова подорожает бензин

  • 15.02.2021, 20:10
Завтра в Беларуси снова подорожает бензин

Это третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

С 16 февраля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 16 февраля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 73 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 83 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 5 копеек, ДТ — 1 рубль 83 копейки.

— С учетом проведенного концерном мониторинга ситуации на нефтяном рынке с 1 по 12 февраля 2021 года, отмечается восходящий тренд изменения мировых цен на нефть. Средняя котировка нефти марки Brent за указанный период составила около 60 долларов США за баррель и выросла по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 года на 9 процентов, — рассказали в «Белнефтехиме». — В таких условиях значительно возрастают затраты на закупку нефти. В целях обеспечения стабильной работы НПЗ концерн продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты.

Это третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 28 января: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019 — 28, годом ранее — 27.

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