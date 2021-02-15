ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

The Times: Россия могла «дать добро» на военный переворот в Мьянме

15.02.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

The Times: Россия могла «дать добро» на военный переворот в Мьянме

2
  • 15.02.2021, 20:06
The Times: Россия могла «дать добро» на военный переворот в Мьянме
Мин Аунг Хлайн и Сергей Шойгу
Фото: Министерство обороны РФ

За несколько дней до начала переворота Мьянму посетил министр обороны РФ.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу мог «дать добро» на военный переворот в Мьянме во время своего последнего визита — об этом пишет The Times (перевод - nv.ua).

По информации газеты, за несколько дней до начала переворота Шойгу посетил Мьянму, где его принимал главнокомандующий армии Мин Аунг Хлайн, который позже захватил власть в стране.

В политических и бизнес-кругах Мьянмы говорят, что во время встречи Сергей Шойгу якобы одобрил идею переворота. Известно, что стороны заключили договор о поставке в Мьянму российского оружия — ЗРК Панцирь-С1, комплексов с беспилотниками Орлан-10Е и радиолокационных станций. После этого генерал Мин Аунг Хлайн назвал Россию «верным другом», который «всегда поддерживал Мьянму в тяжелые времена».

Запад запретил продажу оружия армии Мьянмы, поэтому она покупает его у России. Мин Аунг Хлайн по меньшей мере восемь раз встречался с Шойгу, из них шесть — в Москве. По информации Стокгольмского института исследования мира, в течение последних десяти лет Мьянма потратила 2,4 млрд долларов на оружие, преимущественно купленное у Китая, из них 800 млн долларов на российское оружие.

В Юго-Восточной Азии считают, что свою роль в военном перевороте мог сыграть Китай. При этом, как сообщает The Times, отношения между военными Мьянмы и Пекином обострились из-за недовольства качеством китайской военной техники и тем, что вооружение используют «этнические инсургенты Мьянмы».

1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мьина и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает пост государственного советника.

В ходе военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аунг Хлайн.

75-летней Аун Сан Су Чжи было официально предъявлено обвинение в правонарушении, связанном с незаконным импортом портативных радиостанций, и суд вынес решение о двухнедельном предварительном аресте.

Необычное обвинение было выдвинуто и президенту Вин Мьину, который проводил встречи с избирателями во время предвыборной кампании в разгар пандемии COVID-19. По словам военных властей, он нарушил закон о ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За несколько дней до начала переворота Мьянму посетил министр обороны РФ.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Турции задержали более 700 курдов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by