ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фронтмена группы РСП осудили на 15 суток

15.02.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Фронтмена группы РСП осудили на 15 суток

1
  • 15.02.2021, 19:50
Фронтмена группы РСП осудили на 15 суток
Павел Городницкий
фото: из архива Еврорадио

Сегодня проходят суды над задержанными на концерте под Смолевичами.

15 февраля в судах нескольких городов Минской области проходят суды над задержанными в субботу на концерте "Разбитого сердца пацана" на турбазе под Смолевичами. Тогда милиция схватила почти 70 человек. По её версии, было прекращено "несанкционированное массовое мероприятие с использованием бчб-символики", передает euroradio.fm.

Фронтмена РСП Павла Городницкого судили в Логойске. Он получил 15 суток административного ареста за "нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий". Как сообщает Телеграм-канал @by_culture, басист РСП Андрей Осипчик также получил 15 суток ареста. Ещё двоих участников группы, Дениса Тарасенко и Александра Ковалёва, будут судить во вторник.

Певица Валерия Суровицкая (Lear) также получила 15 суток. Менеджера РСП Анастасию Доль оштрафовали на 870 рублей.

Доль рассказала nn.by, что когда в помещение ворвались около 30 омоновцев и других милиционеров, в "первые минуты зрители и артисты думали, что происходит шоу от "РСП", какая-то театральная постановка, которая скоро закончится". Вскоре стало понятно, что все это по-настоящему и они попали за решётку.

Жанна Прокопенко и Дарья Алексеева получили по 15 суток ареста. Юлия Михайлова и Юлия Анисеня оштрафованы на 870 рублей каждая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня проходят суды над задержанными на концерте под Смолевичами.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Антарктиде снег стал розовым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by