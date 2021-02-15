Источник материала: Хартия'97

В Антарктиде снег стал розовым 15.02.2021, 19:44

фото: facebook.com/AntarcticCenter

C чем это связано?

В Антарктиде в районе украинской станции Академик Вернадский наблюдается "цветение" снега, он стал розовым и зеленым. Фотографии явления опубликовал Национальный антарктический научный центр Украины.

"Такая окраска появляется в результате развития в снегу микроскопических водорослей. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать", - говорится в сообщении.

Ученые пояснили, что зеленый цвет снегу придает пигмент хлорофилл, а красный - каротиновой слой, который содержат клетки некоторых видов микроводорослей.

"Цветение" снега способствует изменению климата. Из-за необычной окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. В результате в снегу развивается больше ярких водорослей, от чего таяние еще более ускоряется.



фото: facebook.com/AntarcticCenter



фото: facebook.com/AntarcticCenter



фото: facebook.com/AntarcticCenter



фото: facebook.com/AntarcticCenter



фото: facebook.com/AntarcticCenter

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