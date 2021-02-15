"Эскобар" из Могилева задержан в Украине по запросу Литвы

пише т mogilev.online Мужчина сейчас находится в СИЗО Львова. Постановлением Железнодорожного районного суда он арестован на 40 суток, в течение которых должна пройти экстрадиционная проверка. Документ опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений,т mogilev.online









Фото: сайт Интерпола





Беларуса задержали пограничники 8 февраля во время паспортного контроля в международном аэропорту. Могилевчанин намеревался занять свое место в салоне самолета, вылетающего из Львова в Минск . Однако вместо столицы Беларуси «приземлился» в местном следственном изоляторе. В ходе проверки выяснилось, что он находится в розыске по линии Интерпола. Инициатором розыска выступила Литва.





В судебном документе сообщается, что постановлением прокурора окружной прокуратуры Вильнюса гражданин Беларуси признан подозреваемым в совершении преступлений по двум статьям УК Литвы: контрабанда и незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах. За эти преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.





Суд Вильнюса 7 декабря 2020 года избрал беларусу меру пресечения в виде содержания под стражей и выдал ордер на его арест.





О задержанном известно, что он родился в Бобруйске, а паспорт получил в марте 2017 года в Могилеве . От применения процедуры выдачи в упрощенном порядке могилевчанин отказался.





Кстати. В настоящее время в Литве идет следствие по делу международной ОПГ, которая занималась контрабандой и производством наркотиков. По данным полиции, группировка причастна к транспортировке и сбыту почти 1,5 тонны кокаина, гашиша и марихуаны. Для совершения преступлений использовались яхты, грузовики и легковые автомобили. В ходе международной операции в Литве, Польше и Испании были задержаны девять человек, в том числе лидер и наиболее активные члены ОПГ. Еще троих Литва объявила в розыск.



