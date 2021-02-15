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Трагедия. Убил свою мать на следующий день после освобождения из колонии

15.02.2021 20:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Освободившись из мест заключения, 30-летний молодой человек на следующий день до смерти избил свою мать.

 Трагедия разыгралась минувшей осенью в Сенненском районе.
Проеверка показаний на месте преступления. Фото СК

Парень сел за кражу. 8 октября он освободился из колонии, а на следующий день в родной деревне устроил застолье с матерью, чтобы отметить возвращение из мест не столь отдаленных.

Когда молодой человек уже изрядно выпил между ним и 59-летней родительницей вспыхнула ссора. Сын бросился избивать мать. Как позже установят эксперты, он бил пожилую женщину руками, ногами, деревянной палкой и даже табуретом.


Проверка показаний на месте преступления. Фото СК

Когда женщина перестала подавать признаки жизни, мужчина сам позвонил в милицию и сообщил о произошедшем. Как выяснило медицинское освидетельствование, на момент совершения преступления в его крови было 1,16 промилле алкоголя.

В результате сельчанину предъявили обвинение по части 2 статьи 139 УК — убийство, совершенное с особой жестокостью. Расследование этого уголовного дела уже завершили и передали его материалы переданы прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
 
 
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Освободившись из мест заключения, 30-летний молодой человек на следующий день до смерти избил свою мать.
 
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