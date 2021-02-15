Агентура среди нас. «Диктатор заказывает, силовики исполняют»

Но не стоит увлекаться разоблачением «агентуры», иначе вся энергия вместо достижения главных целей перенаправляется на внутреннее противостояние.





О «засланных казачках» внутри оппозиции начали говорить еще в середине 90-ых годов – вскоре после прихода Лукашенко к власти. Именно в их актив записаны, например, многочисленные расколы в Партии БНФ. И именно тогда, по мнению специалистов, началась трансформация спецслужб в политический сыск.





Сейчас, когда в Беларуси более полугода длится революция, проблема «агентуры» среди мирного протеста актуализировалась как никогда. Спецслужбы внедряют своих агентов в сообщества протестующих и разрушают их изнутри.





Что такое агентура и как ей противостоять?





побеседовала с Валерием Костка, подполковником КГБ в прошлом. Обо всем этом Беларуская праўдас Валерием Костка, подполковником КГБ в прошлом.





Спецслужбы как инструменты власти

- В любой цивилизованной стране спецслужбы держатся в тени – на то они и спецслужбы, чтобы не афишировать свою деятельность. В Беларуси силовые структуры (МВД, Следственный комитет, прокуратура, Губопик, КГБ) стали главными действующими лицами на политической арене Беларуси. Означает ли это, управление страной передано в руки спецслужб?





- Речь скорее нужно вести не о цивилизованной или нецивилизованной стране, а о государстве. Государстве, где власть избирается и контролируется народом (демократическом государстве), и государстве, где власть захвачена диктатором и удерживается силовым путем (диктатуре). По Конституции законность власти определяется только одним путем – свободными, честными, прозрачными выборами. Все остальные пути -антиконституционные, что оценивается Уголовным кодексом как особо опасное государственное преступление.





Правоохранительные органы, спецслужбы, вооруженные силы – это инструменты политической власти.





При демократии «инструменты» власти работают в интересах народа. В интересах каждого гражданина, общества и государства, поэтому противоречий и раздражений не вызывают.





При диктатуре «инструменты власти» обеспечивают безопасность власти диктатора и его ближайшего окружения, захваченной антиконституционным путем. И тем самым диктатор их делает соучастниками (исполнителями) особо опасного госпреступления. Преступления против своего народа. Потому что народ и является главным врагом диктатора. Народ по Конституции является первоисточником власти.





Таким образом, «инструмент власти», подчиняясь и выполняя волю диктатора, превращается в палача своего народа. Отсюда – ненависть и презрение народа к силовикам при диктатуре.





Не думаю, что в Беларуси управление страной передано в руки спецслужб. Роли остались прежними: диктатор заказывает, силовики – исполняют. Взаимозависимость значительно возросла. Совершать насилие против своего народа проще, когда знаешь, что ответственности за это не будет. А удержать власть без насилия невозможно.





- Жесточайше зачистить любое инакомыслие – такую задачу сейчас выполняют спецслужбы. Какие методы они используют для выполнения приказа?





-Право иметь собственное мнение и публично выражать его – это конституционное право граждан Беларуси. Эта задача содержит в себе состав уголовного преступления. С другой стороны, постановка такой задачи свидетельствует о том, что Конституция в Беларуси для власти ничего не значит. Власть вышла за рамки конституционного поля. Все игры в конституционную реформу – это затяжка времени, чтобы продлить свое правление. Ночь простоять, день продержаться.





Конституция начинается с права народа выбирать власть, с права на судебную защиту, с права на объективную, достоверную и своевременную информацию, с права на мирный протест и т.д. Первостепенной задачей сейчас является возвращение в правовое, и первую очередь – в конституционное поле.





Все их методы у нас перед глазами. О них даже нет смысла говорить.

Агентура спецслужб – что это такое

- Найти и бросить на нары можно только тех активистов протестного движения, которые публично «засветились». Но значительная часть протеста находится в тени, или в подполье. Против них развернута «агентурная работа». Кто такие «агенты КГБ» и чем они занимаются?





- Что агенты КГБ, что ЦРУ, что ФСБ, что БНД и т.д. по списку – это агенты спецслужб. Тайные, негласные – как угодно. И решают они задачи, которые стоят перед спецслужбой. Отличаются уровнем подготовки и стоящими перед спецслужбой конкретными задачами.





Перед любым государством стоят задачи обеспечения безопасности своей страны. Задач много. Классические – разведка, контрразведка, антитеррор, противодиверсионная. Задачи экономической безопасности, финансовой, экологической, информационной, энергетической и т.д.





Для решения всех этих задач существуют спецслужбы с их агентурой. Работают скрытно, потому что таковы правила этой борьбы.





В демократических государствах и спецслужбы, и их агентура решают важные для всего общества задачи безопасности, поэтому уважаются обществом и не раздражают его.





При диктатуре спецслужбы и их агентура втянуты во внутриполитическую борьбу и выполняют совершенно противоположную задачу – создают угрозу для граждан и общества в целом. Тем самым превращаются из спецслужбы в политический сыск.





Это противоречит интересам граждан, обществу в целом, это наносит ущерб и самим спецслужбам, и их агентуре. Это не надо никому, кроме диктатора и его правящей верхушки.





Это подрывает профессиональный уровень и сотрудников, и агентуры, потому что противостоять спецслужбам иностранных государств, профессионально обученным и подготовленным террористам гораздо сложнее, чем шастать по дворам и гонять молодежь с пенсионерами по площадям. Или из прапорщика автомобильной службы Н.Автуховича «склепать» образ террориста.





Кстати, в 2010 году КГБ обнаружил целый гараж оружия (взрывчатка, пулеметы, автоматы, гранатометы, боеприпасы к ним). До сих пор обществу не доложили, что за оружие, кому принадлежит, для каких целей готовилось. А шуму- то сколько было.





Для политического сыска не нужны профессионально подготовленные руководители спецслужбы. Вполне с задачами политического сыска справятся танкист или пограничники. Ничего не имею против танкистов и пограничников, но профессиональные задачи должны решать профессионалы.

Как разоблачить «агента»

- Все чаще и чаще появляется информация, что в дворовые чаты просачиваются агенты, которые сдают весь актив протестных сообществ спецслужбам. Как вычислить «агента КГБ»?





- Можно кого-то заподозрить в сотрудничестве с политическим сыском, но в условиях диктатуры доказать их причастность практически невозможно. Эта проблема решается, как правило, после демократических выборов и проведения процедуры люстрации, для выявления пособников диктаторского режима. В основном для моральной оценки их. При достаточных основаниях могут наступить и правовые последствия.





Беларусь не первая и не последняя страна, переживающая диктаторский режим. Есть опыт чехословацкой «Хартии 77», польской «Солидарности» о противостоянии агентуре политического сыска. В Чехословакии по этому поводу выпущен трехтомник.





Базовым был библейский принцип, озвученный Иисусом Христом: «Многие придут под именем моим. По делам их узнаете». Суть заключалась в том, что каждому участнику протеста, особенно из числа руководства, ставилась конкретная задача с ожидаемым результатам. В этой ситуации агент, работая на режим, вынужден был или работать против режима, чтобы не расшифроваться, или же, не показывая результата, дистанцировался из руководящих структур и лишался возможности влиять на управленческие решения. Этот же принцип помогал очистить управленческие структуры и от людей случайных, популистов, не способных работать результативно.





Думаю, не стоит увлекаться «поиском агентов» и в связи с тем, что политический сыск искусственно вбрасывает эту тему в протестную среду для создания атмосферы недоверия в руководстве, разделения его и стравливания. И тогда вся энергия вместо достижения главных целей перенаправляется на внутреннее противостояние. Принципа диктатуры – разделяй и властвуй – никто не отменял.





При падающей диктатуре раскол происходит и внутри ее. Постепенно на сторону народа переходят и чиновники, и правоохранители, и сотрудники политического сыска, которые продолжают себя считать сотрудниками спецслужбы, а с ними и агентура.





В Румынии в политически активной массе на политический сыск работал каждый третий. Это же не спасло Н.Чаушеску и его жену Елену от расстрела.

«Коллективный иммунитет к диктатуре на века»

- Лукашенко руками спецслужб выжигает общественно-политическое пространство. Какие риски для самого Лукашенко таит «политика силы»?





- Речь, скорее всего, должна идти не о рисках. Занижение риска – это перестраховка, завышение риска – авантюризм. Все зависит, с какой точки зрения это оценивать.





В новой демократической Беларуси должна быть оценена конституционная обязанность А.Лукашенко как гаранта Конституции.





Я не судья, не прокурор и не адвокат для А.Лукашенко. Этим должны заниматься компетентные органы, причем гласно и открыто. Оценка необходима и политическая, и правовая.





Опыт 26 – летней диктатуры должен выработать в нашем обществе коллективный иммунитет к диктатуре. Причем, приобретенный иммунитет должен стать врожденным. На века. Верховенство Закона и приоритет Права должны стать незыблемыми.





Приятно, когда вся Германия рукоплещет А.Меркель.





Политик запоминается своим уходом и оценивается после ухода.







