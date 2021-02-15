Второй год подряд 16 февраля дорожает топливо

Источник материала: Onliner

«Белнефтехим» анонсировал подорожание моторного топлива. Причиной стал мониторинг концерном ситуации на нефтяном рынке, который демонстрирует привлекательное оживление. «Средняя котировка нефти марки Brent за указанный период составила около 60 долларов США за баррель и выросла по сравнению с котировками за январь 2021 г. на 9 процентов».

«В таких условиях значительно возрастают затраты на закупку нефти. В целях обеспечения стабильной работы НПЗ концерн „Белнефтехим“ продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты».

Точно такие же новости «Белнефтехим» запускал 15 февраля прошлого года. Интересный день, дарящий надежду на стабильность и предсказуемость.

Как и тогда, топливо дорожает на 1 копейку. Вот новые цены:

АИ-98 — 2,05 руб.,

АИ-95 — 1,83 руб.,

АИ-92 — 1,73 руб.,

ДТ — 1,83 руб.

В последний раз топливо дорожало 27 января этого года.

При этом стоит отметить, что за год цены выросли немного (в валюте снизились). Итого за год моторное топливо подорожало всего на 2 копейки. Почему? Топливо активно дешевело (по копейке) прошлой весной.