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После трехнедельного перерыва повышаются цены на автомобильное топливо

15.02.2021 21:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

После трехнедельного перерыва, на который пришлось Всебелорусское народное собрание, дорожает автомобильное топливо.

После трехнедельного перерыва повышаются цены на автомобильное топливо

Повышение цен традиционно составит одну копейку, следует из сообщения концерна «Белнефтехим».

С 16 февраля розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: на АИ-92-К5-Евро — 1,73 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,83 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,05 рубля, дизтопливо — 1,83 рубля.

«С учетом проведенного концерном "Белнефтехим" мониторинга ситуации на нефтяном рынке с 1 по 12 февраля 2021 года отмечается восходящий тренд изменения мировых цен на нефть. Средняя котировка нефти марки Brent за указанный период составила около 60 долларов США за баррель и выросла по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 г. на 9%. В таких условиях значительно возрастают затраты на закупку нефти. В целях обеспечения стабильной работы НПЗ концерн "Белнефтехим" продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты», — пояснил свое решение концерн.

В текущем году повышение розничных цен на автомобильное топливо происходило два раза — 20 и 27 января.

По расчетам Минфина, в 2021 году топливо подорожает на 6%.

 
 
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После трехнедельного перерыва, на который пришлось Всебелорусское народное собрание, дорожает автомобильное топливо.
 
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