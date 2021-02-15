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Устроит ли Путин Лукашенко разбор полетов?
Источник материала: Навiны
И Москва, и Минск
Одни комментаторы считают, что Лукашенко снова ускользнул от настояний Москвы по части
Другие же прогнозируют новое обострение между Минском и Москвой и попытки белорусских властей склеить разбитые вдребезги горшки в отношениях с Западом. Неужели вождю режима снова удастся этот старый трюк? И какие козыри может выложить на стол Минск в игре с Евросоюзом и США?
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Между тем сегодня глава МИД России Сергей Лавров позитивно оценил ВНС («создана площадка для диалога с участием различных политических сил»), оговорившись, правда, что «теперь важно посмотреть, как процесс пройдет дальше». А его белорусский коллега Владимир Макей в большом
То есть получается, что никто белорусскому вождю вроде как и не выкручивал руки. Это действительно так или же мы имеем дело с обычными увертками дипломатов?
Ведь в экспертной среде ходили разговоры о тайном августовском
За полгода много воды утекло
Подчеркнем: независимо от того, был ли такой план и что было обещано в Сочи, за полгода ситуация — причем в обеих странах — сильно изменилась.
На сегодня вопрос конституционной реформы и транзита власти в Беларуси для Кремля уже на так актуален, считает эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич. Этот вопрос вряд ли станет главным на грядущих переговорах в Сочи, заявил аналитик в комментарии для Naviny.by.
По его словам, у Лукашенко два аргумента. Во-первых, мол, он
Наконец, Лукашенко все же анонсировал конституционную реформу,
Москва признаёт непопулярность белорусского вождя
Действительно, два авторитарных режима во многом схожи, когда речь идет о подавлении политической альтернативы. Но означает ли это, что интересы Лукашенко и Кремля полностью совпадают? Конечно,
И только ленивый политолог, в частности, не отметил, что после прошлогодних протестов, которые многими названы белорусской революцией, Лукашенко стал для Москвы слишком токсичным партнером, из-за чего, в частности, стало рискованно подписывать с ним новые интеграционные документы.
Да и вообще режим Лукашенко становится для Кремля весьма проблемным активом, что признают и российские аналитики.
«Вернуть Белоруссию в ситуацию до августа 2020 г.
Авторы прогноза подчеркивают, что «позиции Лукашенко ослаблены, а его
Таким образом, у Кремля, кажется, есть резоны не складывать все яйца в одну корзину, искать свои варианты решения белорусского вопроса. И это одна из причин, по которым отношения между Лукашенко и Москвой могут напрячься.
Вокруг нейтралитета: игра в плохого и хорошего полицейского?
На предстоящей встрече в Сочи Путин устроит белорусскому партнеру «разбор полетов» из-за того, что тот не выполнил сочинских же прошлогодних обещаний насчет транзита власти, считает директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) Арсений Сивицкий.
«Лукашенко ожидает очередного кризиса в отношениях с Россией. Потому в ближайшее время стоит ожидать каких-то подвижек Минска на западном направлении», — заявил Сивицкий в комментарии для Naviny.by.
По его мнению, даже прозвучавшие на ВНС заявления о возможном отказе от стремления к нейтралитету, большей ориентации экспорта на российский рынок на самом деле — месседж, адресованный западным столицам. Мол, если вы не одумаетесь, не прекратите
По мнению аналитика, Макей и заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Павел Муравейко выступили в этом случае в роли плохих полицейских, а вот Лукашенко, в какой-то степени дезавуировавший их тезисы, — в роли хорошего полицейского.
«Это зондирование почвы на предмет возможного маневра, в случае если Кремль начет новую атаку на Лукашенко», — говорит Сивицкий.
Проще отменить смертную казнь, чем выпустить политзаключенных
Какие же козыри может выложить Минск, чтобы попытаться снова навести мосты в отношениях с Западом?
Во-первых, предполагает Сивицкий, белорусская сторона исходит из того, что Запад будет вынужден считаться со статус-кво: как-никак, Лукашенко стабилизировал ситуацию, сохранил контроль над страной.
Во-вторых, Западу может быть предложена отмена смертной казни или мораторий на нее. Это Лукашенко сделать легче, чем пойти на откручивание гаек во внутренней политике, поскольку такой шаг не грозит дестабилизацией в стране, отметил собеседник Naviny.by.
Освобождение же
Стоит напомнить: на ВНС Лукашенко в очередной раз заявил, что политзаключенных в Беларуси нет.
Макей об отношениях с ЕС: «Это временные трудности»
По мнению Карбалевича, Минск, пытаясь снова найти общий язык с Западом, будет упирать на то, что Беларусь, как выразился Лукашенко на ВНС, — это господствующая высота в центре Европы, слишком важная территория, чтобы долго оставаться для ЕС и США серой зоной.
«Логика такова: коль скоро Лукашенко продемонстрировал силу, показал, что контролирует ситуацию в Беларуси, то Запад рано или поздно будет вынужден иметь дело именно с Лукашенко», — поясняет аналитик.
Он считает, что эта логика «не совсем глупая», и предлагает дождаться, как разрешится коллизия с вручением верительных грамот новыми западными послами (суть ее в том, что грамоты положено вручать главе государства, между тем как Брюссель и Вашингтон отказали Лукашенко в легитимности).
Стоит отметить: в интервью РБК Макей, отвечая на вопрос, видит ли он возможность развития отношений с Евросоюзом, сказал: «Я считаю, что это временные трудности, нам нужно пережить их». При этом министр надеется: в столицах на запад от Минска осозна́ют, что «сохранение государственности Беларуси, независимости и ее суверенитета имеют важное значение и для Европы».
При желании в этом пассаже можно узреть элемент привычной геополитической игры Минска. Мол, не давите, чтобы не вдавить нас в Россию.
Не факт, что спекуляция на российской угрозе окажется эффективной
В тоже время Карбалевич отмечает те моменты, которые делают задачу восстановления
Во-первых, Запад далеко зашел в непризнании Лукашенко. Во-вторых, тот, в свою очередь, слишком далеко зашел в
Со своей стороны, Сивицкий подчеркивает: главная проблема Минска в попытках навести мосты с Западом — то, что используются старые аргументы. Не факт, что игра на российской угрозе окажется эффективной в условиях, когда Кремль переходит к политике «стратегической сдержанности», а «доверие к Лукашенко со стороны Запада серьезно подорвано», резюмировал собеседник Naviny.by.
Пойти же на прекращение репрессий, а тем более на серьезные внутриполитические реформы руководству режима не позволяет страх снова выпустить ситуацию из-под колпака. Так что белорусский кризис подобен гордиеву узлу, разрубить который некому.
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И получится ли у Минска снова навести мосты с Западом?
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