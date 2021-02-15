Еще 10 человек предстали перед судом по «делу о хороводе» в Бресте

Суд Ленинского района Бреста 15 февраля начал рассматривать материалы второго уголовного «дела о хороводе».



Фото: СК

Этих дел несколько. Общее количество фигурантов — 56.

Первые 10 человек — Марину Глазову, Марину Сирецан, Виталия Литвина, Алексея Якубука, Ярослава Ярошука, Вадима Вороновича, Максима Жарова, Евгения Колпачика, Виктора Денисенко и Николай Федоренко — начали судить 20 января.

Их обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Федоренко, Жаров, Сирецан и Глазова признали вину, Ярошук и Литвин признали вину частично, Колпачик, Воронович и Якубук вину не признали. Планируется, что приговор суд Ленинского района областного центра вынесет им 25 февраля.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, 15 февраля перед судом предстали Алексей Артецкий, Дмитрий Кочурко, Дмитрий Буневич, Сергей Наливко, Геннадий Мисюта, Владимир Талатынник, Дмитрий Абрамук, Алексей Барановский, Валентина Жуковская и Виталий Брюх. Их также обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК.

Согласно обвинению, 13 сентября 2020 года они, как и фигуранты первого уголовного «дела о хороводе», приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии в центре Бреста. Находясь на проезжей части на пересечении проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко, в группе с иными лицами «умышленно приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Эти действия, говорится в обвинении, были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. В частности, троллейбусному парку причинен ущерб на 619 рублей 55 копеек, автобусному — 40 рублей 37 копеек.

Участников акции протеста, которые начали водить хороводы на перекрестке, силовики разогнали с применением водомета.

По словам правозащитника, Кочурко, Буневич, Наливко, Мисюта вину признали полностью, Артецкий, Барановский и Брюх — частично, Талатынник, Абрамук и Жуковская вину не признали.

Жуковская, в частности, сообщила, что 13 сентября приехала в центр города, чтобы зайти в турагентство. В шествии не участвовала, но какое-то время шла в колонне, так как их маршруты совпадали. На перекрестке ее затянули в хоровод. Обстановку на перекрестке она сравнила с тем, что происходит на Гребном канале в Бресте после праздничного салюта, когда люди расходятся, а движение надолго заблокировано.

Артецкий, признавший вину частично, заявил, что находился на перекрестке максимум три минуты и считает свои действия административным правонарушением, а не уголовным преступлением.

Рассмотрение дела продолжится 18 февраля.