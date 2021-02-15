ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глаз да глаз: чешскую теннисистку оштрафовали за выходку в туалете

15.02.2021 21:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Каролина Плишкова демонстрировала очень бурные эмоции во время матча в Австралии. Девушка дважды разбила ракетку.


Фото: instagram.com/karolinapliskova
Каролину Плишкову наказали из-за поведения во время матча

Экс-первая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова "отличилась" на Открытом чемпионате Австралии. Девушку наказали после посещения уборной. Об этом сообщает Іdnes.
Так, во время матча, проиграв землячке Каролине Муховой, Каролина демонстрировала очень бурные эмоции. Она разбила ракетку на корте в конце первого сета, а затем разбила инвентарь во время туалетной паузы. За это рефери оштрафовал ее на очко, пишет korrespondent.net

Как оказалось, наказание стало для нее большой неожиданностью.
"Это произошло даже не в подтрибунном помещении, а в туалете. Удивлена. Думала, что в туалете могу делать все что хочу. Но, как видим, нет. ", - отметила Плишкова.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каролина Плишкова демонстрировала очень бурные эмоции во время матча в Австралии. Девушка дважды разбила ракетку.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Роснефть» продала в Китай еще не добытую нефть на $13 млрд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by