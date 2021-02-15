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Спецпредставитель ПА ОБСЕ де Риддер пообещала уделять «приоритетное внимание» Беларуси

15.02.2021 21:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Новый спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла де Риддер намерена уделять приоритетное внимание положению в Беларуси. Об этом немка заявила на прошедших 15 февраля онлайн-переговорах с главой белорусской делегации в ПА ОБСЕ, депутатом Палаты представителей Андреем Савиных.

Спецпредставитель ПА ОБСЕ де Риддер пообещала уделять «приоритетное внимание» Беларуси

Де Риддер провела встречу с Савиных «для обстоятельного обсуждения вызовов, с которыми сталкивается Беларусь, а также дальнейших путей развития страны», сообщила пресс-служба ПА ОБСЕ.

В ходе переговоров, в которых принял участие генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла, стороны «обменялись мнениями о ситуации в Беларуси, а также о возможной роли Парламентской ассамблеи в содействии диалогу». Де Риддер поинтересовалась у Савиных его оценкой текущих событий в Минске и в стране в целом.

Савиных «представил обзор ситуации в более широком контексте развития страны с момента обретения независимости в 1991 году, заметив, что сильное президентское руководство в Беларуси стало следствием социально-экономических сложностей 1990-х годов». Экономическое развитие «привело к социальным переменам», которые «диктуют необходимость трансформации политической системы». «Это послужило фоном для протестов, разворачивающихся в стране с момента оспариваемых выборов 9 августа», — сказал Савиных.

Он «согласился с необходимостью реформирования политического процесса, а также избирательной системы, подчеркнув при этом важность обеспечения защиты от внешнего вмешательства и нестабильности». При этом «передача власти уличной демократии опасна, что, в свою очередь, указывает на необходимость развития политической системы и официального диалога».

Де Риддер «подчеркнула, что для совершенствования политического процесса особое значение имеет политический диалог с привлечением всех сторон, принятие и учет критики, а также понимание позиций всех групп». «Она особо отметила, что грубые нарушения прав человека становятся предметом обеспокоенности всего международного сообщества и что Парламентская ассамблея серьезно относится к начатому в Беларуси процессу и хочет помочь развивать диалог между всеми заинтересованными сторонами», — говорится в пресс-релизе.

Стороны «выразили согласие с тем, что для достижения урегулирования требуются переговоры и диалог, и обязались продолжить обсуждение этих вопросов в ходе дальнейших контактов».

5 февраля состоялась встреча де Риддер с бывшим кандидатом на президентских выборах в Беларуси Светланой Тихановской, в ходе которой они рассмотрели наиболее эффективные пути оказания международным сообществом поддержки демократических процессов в стране. В сентябре прошлого года ПА ОБСЕ провела онлайн-форум с участием членов бюро ПА ОБCE, Савиных и Тихановской.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый спецпредставитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Даниэла де Риддер намерена уделять приоритетное внимание положению в Беларуси.
 
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