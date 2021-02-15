ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украинскому самолету разрешили забрать туристов из Занзибара

15.02.2021 21:39 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Самолет с пассажирами авиакомпании SkyUp Airlines, включая граждан Беларуси, вылетит из Занзибара в Анталию, после чего отправится в Киев.

Украинскому самолету разрешили забрать туристов из Занзибара

Украина получила разрешение на вылет самолета с пассажирами авиакомпании SkyUp Airlines из Занзибара, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

«Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp из Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение на Анталию и дальше на Киев. Скоро всех вернем», — рассказал украинский министр.

На Занзибаре застряли около 180 украинских и белорусских туристов. Они пожаловались, что не всем обеспечили отель, а те, кому жилье предоставили, были поселены в плохих условиях.

В компании SkyUp пояснили, что рейс PQ 6972 Занзибар — Киев не вылетел 13 февраля по техническим причинам. За несколько часов технически самолет был готов совершить рейс, однако рейс не согласовывают третьи страны, над территорией которых должен пролетать самолет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет с пассажирами авиакомпании SkyUp Airlines, включая граждан Беларуси, вылетит из Занзибара в Анталию, после чего отправится в Киев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Итальянский миллиардер Миан не понимает, как государство может спонсировать целый чемпионат Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by