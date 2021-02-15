Украинскому самолету разрешили забрать туристов из Занзибара

Самолет с пассажирами авиакомпании SkyUp Airlines, включая граждан Беларуси, вылетит из Занзибара в Анталию, после чего отправится в Киев.





Украина получила разрешение на вылет самолета с пассажирами авиакомпании SkyUp Airlines из Занзибара, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

«Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp из Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение на Анталию и дальше на Киев. Скоро всех вернем», — рассказал украинский министр.

На Занзибаре застряли около 180 украинских и белорусских туристов. Они пожаловались, что не всем обеспечили отель, а те, кому жилье предоставили, были поселены в плохих условиях.

В компании SkyUp пояснили, что рейс PQ 6972 Занзибар — Киев не вылетел 13 февраля по техническим причинам. За несколько часов технически самолет был готов совершить рейс, однако рейс не согласовывают третьи страны, над территорией которых должен пролетать самолет.