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Украинскому самолету разрешили забрать туристов из Занзибара
Источник материала: Навiны
Самолет с пассажирами авиакомпании SkyUp Airlines, включая граждан Беларуси, вылетит из Занзибара в Анталию, после чего отправится в Киев.
Украина получила разрешение на вылет самолета с пассажирами авиакомпании SkyUp Airlines из Занзибара,
«Информирую по проблеме вылета самолета SkyUp из Занзибара. От турецкой стороны получили необходимое разрешение на Анталию и дальше на Киев. Скоро всех вернем», — рассказал украинский министр.
На Занзибаре застряли около 180 украинских и
В компании SkyUp пояснили, что рейс PQ 6972 Занзибар — Киев не вылетел 13 февраля по техническим причинам. За несколько часов технически самолет был готов совершить рейс, однако рейс не согласовывают третьи страны, над территорией которых должен пролетать самолет.
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Самолет с пассажирами авиакомпании SkyUp Airlines, включая граждан Беларуси, вылетит из Занзибара в Анталию, после чего отправится в Киев.
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