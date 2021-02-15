Источник материала: Хартия'97

Лев Шлосберг: Российское общество устало от Путина 15.02.2021, 21:32

Лев Шлосберг

Он себя исчерпал и как политик, и как управленец.

Российский оппозиционный политик Лев Шлосберг в интервью "Фактам" назвал президента России Владимира Путина "императором РФ", которого интересуют только власть и неограниченные финансовые ресурсы.

"Общество устало от Путина, он себя исчерпал и как политик, и как управленец. Он очень несовременный, абсолютно советский, он спецслужбист – человек, который вообще никому не доверяет. Он не верит народу, не верит в народ, он не верит окружению. Это человек с огромным количеством психологических комплексов. И в такой ситуации власть неизбежно деградирует. Фактически Путин сегодня – это император Российской Федерации с полномочиями, превышающими полномочия Николая Александровича Романова, последнего русского императора, трагически закончившего свою жизнь вместе с семьей. Для Путина фетишем являются власть и доступ, как выяснилось, к неограниченным финансовым ресурсам", – подчеркнул Шлосберг.

По его словам, представители власти в РФ ненавидят российский народ.

"Вообще это отдельная проблема, это не проблема протестов – насколько за власть держатся люди, которые были на самом деле никем, у которых не было ничего. Они не родились не то что в изобилии, а в обеспеченной семье, они не получили свой бизнес нормальным, законным путем, они его украли либо отняли, что, по сути, то же самое, что украли, получили через насилие, получили через блат, получили через власть. Сегодня концентрация во власти людей, незаконным образом достигших своих высот в России, просто колоссальная. Это развратило российскую власть до степени полного отчуждения от общества. Никакого нормального, уважительного разговора с людьми у этой верхушки быть не может: они людей ненавидят, боятся и презирают", – заявил Шлосберг.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

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