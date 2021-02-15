Источник материала: Хартия'97

«Роснефть» продала в Китай еще не добытую нефть на $13 млрд 5 15.02.2021, 20:39

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Долг «Роснефти» за счет китайской предоплаты сократился до $46,5 млрд.

«Роснефть» вернулась к практике продажи крупных партий еще не добытой нефти, де-факто используя «черное золото», находящееся в недрах, в качестве «залога» для получения денежных «кредитов», передает finanz.ru .

В четвертом квартале на счета крупнейшей нефтяной компании России поступила предоплата за будущие поставки сырья на общую сумму 941 млрд рублей (12,8 млрд долларов по текущему курсу), следует из отчетности по МСФО, размещенной на сайте «Роснефти».

На 31 декабря обязательства компании по поставкам нефти, за которую уже расплатились будущие потребители, достигли 1,758 триллиона рублей, или 24 млрд долларов. За год их объем взлетел в 1,7 раза.

Это треть текущей капитализации «Роснефти» и примерено 2,5 месяца ее добычи, упавшей по итогам года на 10%, до 5 млн баррелей в сутки.

По предоплатным контрактам «Роснефть» продает сырье в Китай, пишут аналитики Райффайзенбанка.

Примерно 20% этого нефтяного «долга» нужно погасить в ближайшие 12 месяцев (на 357 млрд рублей). Все новые договоренности, заключенные в четвертом квартале, предполагают поставки через год или позже.

Китайские деньги залатали баланс «Роснефти» после беспрецедентно трудного года, по итогам которого компания потеряла каждый десятый баррель добычи, треть выручки, половину денежного потока и 80% чистой прибыли.

Почти всю сумму, полученную от китайцев, «Роснефть» отправила на валютные банковские счета и депозиты, которые пополнились на 8,7 млрд долларов и 0,9 млрд евро.

Общий объем запасов валюты у компании за год вырос более чем вдвое - до 13,6 млрд долларов и 1,2 млрд евро.

На «долг» в виде физической нефти приходится примерно четверть общей долговой нагрузки «Роснефти», которая включает также финансовый долг на 4,608 трлн рублей.

В 2020 году компания вернула кредиторам 2,3 млрд долларов и 0,6 млрд евро, но компенсировала эти погашения ударным привлечения долга в рублях (+592 млрд рублей).

На 31 декабря «Роснефть» была должна 24,2 млрд долларов, 3,7 млрд евро и 2,485 трлн рублей.

Чистый, то есть не покрытый собственной "денежной подушкой", долг компании за счет китайской предпоплаты сократился на 10,1 млрд долларов, до 46,5 млрд.

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