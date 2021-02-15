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100 студентов и преподавателей истфака БГУ подписались в защиту БЧБ-флага
Источник материала: Партизан
Они направили в Палату представителей и в Администрацию президента коллективное обращение.
Во время уличной акции августа 2020-го / Из архива Еврорадио
В нём они протестуют против планов признать флаг "экстремистским", сообщает Телеграм-канал @volnyBDY.
Как раз 15 февраля с сотрудниками БГУ встречалась председатель Совета Республики, уполномоченная по Минску Наталья Кочанова.
Под бело-красно-белым флагом проходят массовые протесты в Беларуси. Под ним в Минске летом-осенью 2020-го на улицы выходили сотни тысяч человек. После этого власти анонсировали возможное признание БЧБ-флага "экстремистским".
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Они направили в Палату представителей и в Администрацию президента коллективное обращение.
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