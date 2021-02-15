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Режиссер и сценарист Андрей Курейчик: Ссылки на конвенцию юридически безграмотны
Источник материала: Партизан
Речь о петиции против признания БЧБ-флага экстремистским и за то, чтобы признать его историко-культурной ценностью для Беларуси. Комментарий на ответ Минкульта Беларуси.
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Речь о петиции против признания БЧБ-флага экстремистским и за то, чтобы признать его историко-культурной ценностью для Беларуси. Комментарий на ответ Минкульта...
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