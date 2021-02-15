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Счастье американского "разлива": бывший бомж открыл бизнес в Instagram и стал миллионером

15.02.2021 21:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американец, который продолжительное время был бомжом, запустил собственный бизнес в соцсетях и стал миллионером. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: @brandencondy

В детстве 25-летний Бранден Конди (Branden Condy) из штата Вирджиния был вынужден жить в нищете. По словам мужчины, однажды его мать неожиданно уволили с работы, и семье дали 12 часов, чтобы собрать вещи и покинуть жилье. После этого в течение нескольких лет Конди ночевал у друзей либо на улице. «Нам приходилось мыться в общественных туалетах и жить в чужих домах», — поделился он.

Мужчина признался, что воспоминания из детства стали для него толчком к принятию решения о запуске своего дела. Он начал читать книги, посвященные предпринимательству, и подписался на известных бизнесменов в социальных сетях. «Так я познакомился со своими нынешними партнерами: просто начал общаться с ребятами из Аризоны, которые открыли успешную маркетинговую фирму», — рассказал герой материала.

Через месяц Конди уволился с низкооплачиваемой работы и отправился в другой штат, чтобы развивать компанию вместе с новыми знакомыми. В течение двух лет он основал в Instagram маркетинговое агентство под названием Branden Condy LLC, которое ежемесячно приносит ему доход в размере 25 тысяч долларов (около двух миллионов рублей).

Бывший бездомный также обрез популярность в Instagram: в настоящий момент на него подписаны 234 тысячи человек. На своей странице он размещает снимки, сделанные во время путешествий, в дорогих автомобилях и бутиках люксовых брендов, пишет Лента.ру.
 
 
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Американец, который продолжительное время был бомжом, запустил собственный бизнес в соцсетях и стал миллионером. Об этом сообщает Daily Mail.
 
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